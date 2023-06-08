08 Haziran 2023, Perşembe
Namaz Vakitleri şehir ara
A HABER VİDEO
ANA SAYFA
Videolar Gündem Videoları Seçimi sadece Kılıçdaroğu mu kaybetti? Kim ne demişti, şimdi ne değişti?

Seçimi sadece Kılıçdaroğu mu kaybetti? Kim ne demişti, şimdi ne değişti?

A Haber
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 08.06.2023 10:32
Muhalif gazetecilerde seçim mağlubiyeti sonrası söylem değişikliği hissedilmeye başlandı. CHP Genel Merkezi’nin sessizliğini gazeteci Zafer Şahin yorumladı. Sebep Sonuç programında konuşan Zafer Şahin, "Medyada kim, hangi pozisyona hazırlanıyor?" sorusunu yanıtladı.
A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
İYİ Parti’de yerel seçim hazırlığı!
İYİ Parti'de yerel seçim hazırlığı!
Seçimi sadece Kılıçdaroğu mu kaybetti?
Seçimi sadece Kılıçdaroğu mu kaybetti?
MİT’ten PKK’ya nokta operasyon!
MİT'ten PKK'ya nokta operasyon!
ABD ile kritik temas!
ABD ile kritik temas!
Kılıçdaroğlu’nun tartışmalı danışmanı!
Kılıçdaroğlu’nun tartışmalı danışmanı!
Şehit asker için tören
Şehit asker için tören
Patlayan baraj için mekik diplomasisi
Patlayan baraj için mekik diplomasisi
CHP’nin kadrolu vekilleri! İşte liste
CHP’nin kadrolu vekilleri! İşte liste
Yeni dönemin ilk MGK’sı bugün toplanıyor!
Yeni dönemin ilk MGK’sı bugün toplanıyor!
Jandarma Uzman Çavuş Ceylan şehit oldu
Jandarma Uzman Çavuş Ceylan şehit oldu
Bahçeli’den “Bu bana yeter” paylaşımı
Bahçeli'den “Bu bana yeter” paylaşımı
CHP yandaşı Can Ataklı’dan İmamoğlu’na sert eleştiri
CHP yandaşı Can Ataklı'dan İmamoğlu'na sert eleştiri
Daha Fazla Video Göster