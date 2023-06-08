08 Haziran 2023, Perşembe
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Seçimi sadece Kılıçdaroğu mu kaybetti? Kim ne demişti, şimdi ne değişti?
Muhalif gazetecilerde seçim mağlubiyeti sonrası söylem değişikliği hissedilmeye başlandı. CHP Genel Merkezi’nin sessizliğini gazeteci Zafer Şahin yorumladı. Sebep Sonuç programında konuşan Zafer Şahin, "Medyada kim, hangi pozisyona hazırlanıyor?" sorusunu yanıtladı.