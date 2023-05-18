Seçime giden Yunanistan'da gündem Türkiye

Yunanistan pazar günü seçime gidiyor. Ancak ülke gündem Türkiye'deki seçimler. Hem siyasiler hem de Yunan basını Türkiye'deki seçim sonuçlarını tartışıyor. Detayları A Haber muhabiri İlhan Tahsin aktardı.

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