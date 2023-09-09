09 Eylül 2023, Cumartesi
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Seçim yenilgisi gölgesinde 100. yıl kutlaması! İmamoğlu katılmadı değişim mesajı yayınladı
CHP'de dün 100. yıl kutlaması vardı. Programa İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu katılmadı. Değişim mesajı paylaşan Ekrem İmamoğlu "CHP değişecek, Türkiye değişecek." dedi. Programda CHP Grup Başkanı Özgür Özel ve Kemal Kılıçdaroğlu'nun mesafeli olması ise dikkat çekti.