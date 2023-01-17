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Seçim tarihi için 14 Mayıs konuşuluyor! 6’lı masa aday açıklayacak mı?

A Haber
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Giriş: 17.01.2023 16:26
Ankara kulisleri seçim tarihi için hareketlendi. 14 Mayıs’ta seçimin yapılması bekleniyor. Peki 6’lı masa ne yapıyor? Kulislerde konuşulan son bilgileri A Haber muhabiri İlter Yeşiltaş canlı yayında aktardı.
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