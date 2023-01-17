Seçim tarihi için 14 Mayıs konuşuluyor! 6’lı masa aday açıklayacak mı?

Ankara kulisleri seçim tarihi için hareketlendi. 14 Mayıs’ta seçimin yapılması bekleniyor. Peki 6’lı masa ne yapıyor? Kulislerde konuşulan son bilgileri A Haber muhabiri İlter Yeşiltaş canlı yayında aktardı.

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