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Seçim takvimi nasıl işleyecek? YSK seçim takvimini ne zaman açıklar?

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Giriş: 07.03.2023 13:52
Başkan Erdoğan, "10 Mart Cuma günü alacağımız seçim kararının ertesi günü Resmi Gazete'de yayınlanması itibariyle seçim sürecini başlatıyoruz." açıklamasını yaptı. Seçim takviminin işleyişini Murat Sekban Ankara'dan aktardı.
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