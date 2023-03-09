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Seçim takvimi nasıl işleyecek?

ahaber.com.tr
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Giriş: 09.03.2023 15:29
Cumhurbaşkanlığı seçim süreci başlıyor. Başkan Recep Tayyip Erdoğan yarın ülkeyi seçime götürecek kararı imzalayacak. Ayrıntıları A Haber muhabiri Tülay Ağaoğlu aktardı.
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