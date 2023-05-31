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Seçim sonuçları HDP’yi karıştırdı! HDP yönetimine sert eleştiri

A Haber
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Giriş: 31.05.2023 09:38
Eski HDP milletvekili Altan Tan, seçimde yaşanan hezimet nedeniyle parti yönetimini yerden yere vurdu. HDP'nin oy oranındaki gerilemeye dikkat çeken Tan, "Utanmıyorlar, utanmadan 'biz kazandık' diyorlar." sözleri ile Sancar ve Buldan yönetimini eleştirdi.
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