Seçim sonuçları HDP’yi karıştırdı! HDP yönetimine sert eleştiri

Eski HDP milletvekili Altan Tan, seçimde yaşanan hezimet nedeniyle parti yönetimini yerden yere vurdu. HDP'nin oy oranındaki gerilemeye dikkat çeken Tan, "Utanmıyorlar, utanmadan 'biz kazandık' diyorlar." sözleri ile Sancar ve Buldan yönetimini eleştirdi.

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