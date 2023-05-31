Seçim sonrası muhalefetin tutumu ne olmalı? Kaybeden bir lider görevi bırakmalı

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu seçim sonrası ilk açıklamasında ittifak olarak mücadeleye devam edeceklerini söyledi. Peki sokak muhalefet liderlerinin bu tavrına ne diyor? İşte tüm detaylar…

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