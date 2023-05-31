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Seçim sonrası muhalefetin tutumu ne olmalı? Kaybeden bir lider görevi bırakmalı

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Giriş: 31.05.2023 12:44
Güncelleme:31.05.2023 12:46
CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu seçim sonrası ilk açıklamasında ittifak olarak mücadeleye devam edeceklerini söyledi. Peki sokak muhalefet liderlerinin bu tavrına ne diyor? İşte tüm detaylar…
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