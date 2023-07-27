27 Temmuz 2023, Perşembe
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Seçim sonrası CHP’de neler yaşandı? Gizli protokoller ve zoom toplantıları…
29 Mayıs sabahına büyük bir yenilgiyle uyanan CHP’de değişim tartışmalarını İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu başlattı. Zoom üzerinden Kılıçdaroğlu’na karşı yapılan darbe planı ifşa oldu. Kanallara para karşılığı haber yaptırıldığı itiraf edildi. CHP’de seçimden beri neler yaşandığını A Haber muhabiri Filiz Uçan Savaş aktardı.