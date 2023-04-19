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Seçim öncesi akılalmaz iddialar

ahaber.com.tr
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Giriş: 19.04.2023 16:19
14 Mayısa kısa bir süre kalırken CHP yandaşı Tele 1'in Genel Yayın Yönetmeni Merdan Yanardağ akıllara durgunluk veren bir iddiada bulundu. Provokasyon çıkarma peşinde koşan Merdan Yanardağ adeta CHP'nin seçimlerde mağlup olması sonrası kılıf bulma çalışmalarına başladı. Yanardağ "Seçim pusulasında Erdoğan dışında adaylara basılacak oyların silineceği ve saat 17:00'den sonra Erdoğan kısmında 'Evet' mührünün görüleceğine dair iddialar var." ifadelerini kullandı. Bu açıklamalar ne anlama geliyor? Bu sıcak gündemi canlı yayın konuğumuz Prof. Dr. Hamit Emrah Beriş ile detaylandırdık.
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