Seçim kaybetme canavarı Bay Kemal! CHP'li Tanju Özcan'dan Kılıçdaroğlu'na bir salvo daha: Psikolojik sorunları var

Türkiye’nin kritik öneme sahip seçimlerinde hezimetten kurtulmayan CHP’de kaos devam ediyor. İlk günden bu yana parti içinde çıkan ‘iç savaş’ CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’na karşı ‘değişim’ seslerini beraberinde getirdi. Kılıçdaroğlu’na karşı ‘istifa’ çağrılarını ilk günden bu yana sürdüren, Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, Kılıçdaroğlu ve yancıları tarafından yapılan operasyonla CHP’den ‘ihraç’ edilmişti. Seçim hezimetinin ardından, Kemal Kılıçdaroğlu'nu bombardımana tutan Özcan'dan yeni bir gönderme geldi. Özcan sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "13 yılda 12 seçim kaybetmenin yarattığı psikolojik durumdan dolayı sanırım nasıl kazanıldığını unutmuş" ifadelerini kullandı.