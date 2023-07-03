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Seçim kaybedildi ortaklık bozuldu! Muhalefet seçim sonrası iç hesaplaşma sürecinde | ANALİZ

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Giriş: 03.07.2023 08:46
14 ve 28 Mayıs'ta gerçekleşen seçimlerin galibi Cumhur İttifakı oldu. Bir kez daha yenilgiye uğrayan Millet İttifakı ise dağıldı. 2024 yılındaki yerel seçimler öncesi muhalefet partileri şimdilerde iç hesaplaşmaları ile meşgul. Detaylar analiz haberimizde...
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