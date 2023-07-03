03 Temmuz 2023, Pazartesi
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Seçim kaybedildi ortaklık bozuldu! Muhalefet seçim sonrası iç hesaplaşma sürecinde | ANALİZ
14 ve 28 Mayıs'ta gerçekleşen seçimlerin galibi Cumhur İttifakı oldu. Bir kez daha yenilgiye uğrayan Millet İttifakı ise dağıldı. 2024 yılındaki yerel seçimler öncesi muhalefet partileri şimdilerde iç hesaplaşmaları ile meşgul. Detaylar analiz haberimizde...