Seçim Kanunu’nda ne değişiklik yapılacak? Yeni Seçim Kanunu TBMM'de ne zaman görüşülecek? Seçim barajını düşürme formülü ve daraltılmış sistem… | video

SON DAKİKA… Seçim barajının düşürülmesi, vekil transferlerinin önlenmesi, muhtarlık seçiminin farklı zamanda yapılması… AK Parti yönetimi, siyasi partiler ve seçim yasası üzerindeki çalışmalarını bu başlıklar üzerinde yoğunlaştırdı. Hazırlanan çalışmanın detaylarını A Haber muhabiri Levent Eke aktardı. Yeni Seçim Kanunu'nda seçim barajı düşecek mi? Yeni Seçim Kanunu'nda 'Muhtarlık Seçimleri' nasıl, ne zaman yapılacak? Yeni Seçim Kanunu TBMM'de ne zaman görüşülecek? 'Kiralık vekil' olayı ile ilgili olarak TBMM'de parti grubu bulunması zorunluluğu kaldırılacak mı? İşte ayrıntılar...