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Seçim için kamuda istifa tarihi ne zaman? YSK Başkanı Ahmet Yener başladı

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Giriş: 10.03.2023 16:37
Son dakika haberleri... Yüksek Seçim Kurulu Başkanı Ahmet Yener, “Kamu görevlileri için istifa süreci başladı. Son tarih 16 Mart Perşembe günü olacaktır.” ifadelerini kullandı.
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