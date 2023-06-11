11 Haziran 2023, Pazar
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Seçim gecesi Türkiye İşçi Partisi'nde yaşananlar sosyal medyada gündem oldu: Pirom da öne geçti ha! Ben Erkan geliyorum
Türk siyasi tarihine 13.kez üst üste seçim kaybeden kişi olarak geçen Kemal Kılıçdaroğlu 28 Mayıs'taki hezimetin ardından da istifaya yanaşmayarak "mücadeleye devam" mesajı verdi. Diğer yandan seçim gecesi Kılıçdaroğlu'nu destekleyen Türkiye İşçi Partisi'ne ait görüntüler sosyal medyada yayınlandı. Görüntülerde TİP İstanbul Milletvekili ve Parti Sözcüsü Sera Kadıgil'in videoda "Pirom da öne geçti ha! Recep Tayyip Erdoğan %44 Sayın Kılıçdaroğlu %52” dediği görülürken Genel Başkan Erkan Baş'ın ise "Ben Erkan geliyorum" ifadelerini kullandığı görüldü. Bu görüntüler sosyal medyada gündem olurken kullanıcılar "Anka ile yol yürüyenlerin hali bu işte" diyerek TİP üyeleri ile dalga geçti.