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Seçim gecesi "kazandık" algısı yapan Ekrem İmamoğlu çark etti: Kesin alırız noktasında değildik

ahaber.com.tr
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Giriş: 20.05.2023 11:26
14 Mayıs'ta oyların sayıldığı esnada farkla geride olmasına rağmen Kemal Kılıçdaroğlu'nu 13. Cumhurbaşkanı ilan eden Ekrem İmamoğlu, katıldığı canlı yayında çark etti. İhtimaller üzerinden kazandıklarını söyleyen İmamoğlu, "Ben üzgünüm daha iyisini bekliyorduk. Bu ilk turda alırız demek değil. Tabi ki iddiamız vardı ama kesin alırız noktasında değildik. Alma ihtimalimizi görüyorduk." dedi.
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