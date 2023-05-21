Seçim ayarlı milliyetçi çıkış! Milliyetçi seçmenin tavrı ne olur?

Sinan Oğan'ın kararı ne olacak? Milliyetçi seçmenin tavrı ne olur? HDP destekli Kemal Kılıçdaroğlu’nun yeni söylemleri karşılık bulur mu? Hukukçu Serkan Toper ve Gazeteci Ceyhun Bozkurt, A Haber canlı yayınında konu ile ilgilil değerlendirmelerde bulundu.

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