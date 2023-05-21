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Seçim ayarlı milliyetçi çıkış! Milliyetçi seçmenin tavrı ne olur?

A Haber
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Giriş: 21.05.2023 13:02
Sinan Oğan'ın kararı ne olacak? Milliyetçi seçmenin tavrı ne olur? HDP destekli Kemal Kılıçdaroğlu’nun yeni söylemleri karşılık bulur mu? Hukukçu Serkan Toper ve Gazeteci Ceyhun Bozkurt, A Haber canlı yayınında konu ile ilgilil değerlendirmelerde bulundu.
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