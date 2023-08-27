27 Ağustos 2023, Pazar
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Seçim 2024: Hangi iller el değiştirecek? Kamuoyu araştırmacısı Gürkan Duman A Haber'de paylaştı
İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener bugün partinin Afyonkarahisar’da yapılan Büyük Buluşma toplantısında gündeme dair açıklamalarda bulundu. Meral Akşener ittifak ortağı Kemal Kılıçdaroğlu’na yönelik sert sözler kullandı, “'Önce şahsım, önce ben' diyenlerle uğraştık” dedi. Akşener'in CHP'ye 'yerel seçim' göndermesinin ardından CHP'li isimlerden sesler yükselmeye başladı. Kamuoyu araştırmacısı Gürkan Duman, A Haber'de yayınlanan Satır Arası programında 2024'te yapılacak seçimlere yönelik büyükşehirlerde önde olan partilerin yüzdesel oy oranlarını paylaştı. İşte İzmir, İstanbul ve Ankara'daki son durum...