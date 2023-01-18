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Seçim 14 Mayıs Pazar günü mü? Türkiye ne zaman seçime gidecek? O tarih ağırlık kazandı

A Haber
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Giriş: 18.01.2023 10:27
Güncelleme:18.01.2023 10:27
Başkan Erdoğan hafta sonu Muğla'da seçim tarihine ilişkin sinyal verdi. Seçim 14 Nayıs Pazar günü mü? A Haber muhabiri İlter Yeşiltaş ayrıntıları aktardı.
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