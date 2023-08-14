14 Ağustos 2023, Pazartesi
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Seçilmiş ilk ve tek Cumhurbaşkanı Erdoğan! “Muhtar bile olamaz” diyenlere demokrasi dersi | ÖZEL DOSYA
Ağustos ayı Türk siyasi tarihinde dönüm noktalarından biri haline geldi. Farklı yıllarda da olsa AK Parti'nin kuruluşu, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın Cumhurbaşkanı oluşu gibi birçok önemli eşik bu ay içerisinde gerçekleşti. Bu süreçler aynı zamanda Türkiye'nin demokratikleşmesi ve vesayetin yıkılması için önemli ve bir o kadarda kritik süreçlerdi.