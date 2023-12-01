Seçil Erzan’ın kendi köyünü dolandırdığı iddia edildi

Türkiye'yi sarsan fon vurgununda Tekirdağ Kapaklı'ya bağlı Yanıkağıl Köyü’nün de adı geçti. Seçil Erzan'ın çantacısının kendi köylülerinden de para topladığı iddia edildi.

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