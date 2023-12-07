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Seçil Erzan'a 20 saatlik fon sorgusu!

A Haber
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Giriş: 07.12.2023 18:26
Güncelleme:07.12.2023 18:26
Seçil Erzan çalıştığı bankanın genel müdürlüğünde sorgulandı. Erzan banka yöneticilerine kurduğu sisteme ilişkin bilgi verdi. A Haber İstihbarat Şefi Ramazan Almaçayır detayları canlı yayında aktardı.
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Seçil Erzan’a 20 saatlik fon sorgusu!
Seçil Erzan'a 20 saatlik fon sorgusu!
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