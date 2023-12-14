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Seçil Erzan yokken o vardı! Ünlülerin foncusu Ponzi Mine

ahaber.com.tr
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Giriş: 14.12.2023 21:50
Son bir aydır gündemdeki en önemli konulardan biri, futbol dünyasının ünlülerini dolandıran Seçil Erzan'ın fon vurgunu. Ama aslında Erzan, ünlüleri ağına düşüren ilk kişi değildi. Kurduğu ponzi ağına, tanıdık simaları düşüren bir başka kişi daha vardı: Mine Mumcu... Hatta bazılarına kendilerini tanıttığı ismiyle Maria Mine Mumcu. Yahudi iş insanı olduğunu öne süren Mumcu'nun piyasadan 35 milyon lira para topladığı tahmin ediliyor.
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Ünlülerin foncusu Ponzi Mine
Ünlülerin foncusu Ponzi Mine
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