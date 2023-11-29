Seçil Erzan piyon muydu? Gizli fonu kim kurdu kilit isim kim?

Türkiye'nin tanınmış futbolcuları, tanınmış teknik direktörü, iş insanları ve bankacılar... Türkiye günlerdin milyonlarca dolarların el değiştirdiği 'yüksek karlı fon vaadiyle' dolandırıcılığını konuşuyor. Kim, kime ne kadar verdi? Kayıp milyon dolarlar nerede? Fon dolandırıcığılını kim kurdu, nasıl işledi?

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