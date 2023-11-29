29 Kasım 2023, Çarşamba
Namaz Vakitleri şehir ara
A HABER VİDEO
ANA SAYFA
Videolar Gündem Videoları Seçil Erzan günlerce peşinde koşmuş! Kimden ne kadar para aldı? Kayıp milyon dolarlar nerede? A Haber'de anlattı

Seçil Erzan günlerce peşinde koşmuş! Kimden ne kadar para aldı? Kayıp milyon dolarlar nerede? A Haber'de anlattı

A Haber
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 29.11.2023 11:21
Türkiye günlerdir bu dolandırıcılık olayını konuşuyor. Futbolcular nasıl dolandırıldı? Milyon dolarlık davadaki yeni gelişmeler neler? Seçil Erzan kimden ne kadar para aldı? Fatih Terim bu olayın neresinde? Sabah Gazetesi Haber Müdürü Nazif Karaman, A Haber canlı yayınında çarpıcı detayları anlattı.
A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
Gazze’ye yardım uçağı Mısır’a indi
Gazze'ye yardım uçağı Mısır'a indi
Seçil Erzan günlerce peşinde koşmuş!
Seçil Erzan günlerce peşinde koşmuş!
Filistin bayraklı Yahudi mahallesi
Filistin bayraklı Yahudi mahallesi
Başkan Erdoğan’dan aday profili talimatı
Başkan Erdoğan'dan aday profili talimatı
Yeni rehine takası ne zaman?
Yeni rehine takası ne zaman?
1,2 ton uyuşturucu hap ele geçirildi
1,2 ton uyuşturucu hap ele geçirildi
Bir dakikada savaş alanına çevirdi!
Bir dakikada savaş alanına çevirdi!
Geçmişe sünger çekti!
Geçmişe sünger çekti!
Ankara’da yoğun gündem
Ankara'da yoğun gündem
15 ilde SİBERGÖZ-9 Operasyonu
15 ilde "SİBERGÖZ-9" Operasyonu
3 il için turuncu 20 il için sarı kodlu uyarı
3 il için turuncu 20 il için sarı kodlu uyarı
Zeytinburnu açıklarında gemi karaya oturdu
Zeytinburnu açıklarında gemi karaya oturdu
Daha Fazla Video Göster