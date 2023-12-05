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Seçil Erzan davasında yeni gelişme! Fon vurgununda “Erkasap” detayı

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Giriş: 05.12.2023 16:15
Gizli fon vurgununda her gün yeni bir gelişme yaşanıyor. Seçil Erzan'ın mağdur ettiği isimlerden biri de, Fatih Terim'in yardımcısı Müfit Erkasap'ın eşi Nur Erkasap oldu. Seçil Erzan'a 450 bin dolar veren Nur Erkasap nasıl dolandırıldığını anlattı. İşte detaylar…
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