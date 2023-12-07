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Seçil Erzan davasında yeni gelişme! Erzan Merve Yılmaz’dan para istemiş

A Haber
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Giriş: 07.12.2023 09:05
Ünlü futbolcuları milyonlarca lira dolandırdığı ortaya çıkan banka müdürü Seçil Erzan'ın telefonu incelendi. Erzan'ın görüşmek isteyen mağdurları sürekli oyaladığı, para istediği mesajlar görüldü. İşte bilirkişi raporunun detayları.
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