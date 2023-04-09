“Seccade” Müslümanlar için neden önemli? Kemal Kılıçdaroğlu’nun seccade duyarsızlığı | ANALİZ

CHP Genel Başkanı ve 7'li koalisyonun cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu'nun seccadeye ayakkabı ile bastığı anlara ilişkin fotoğraf tartışmaları beraberinde getirdi. Öyle ki muhafazakar kesimden bir oy daha fazla alırız düşüncesiyle sözde helalleşme yolculuğuna çıktığına dikkat çekilen Kılıçdaroğlu, samimi olmamakla itham edildi. Dini konularda bilinçsiz, duyarsız, ilgisiz ve özensiz olduğu da ifade edildi. Detaylar analiz haberimizde...

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