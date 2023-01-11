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Şebnem Fincancı Hakim karşısında

ahaber.com.tr
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Giriş: 11.01.2023 11:18
Türk Silahlı Kuvvetlerine kimyasa silah iftirası atttığı iddiası ile yargılanan Türk Tabibler Birliği Başkanı Şebnem Korur Fincancı bugün mahkemeye çıkıyor. Detayları A Haber muhabiri Esra Keskin aktardı.
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