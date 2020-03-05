Şebnem Bursalı: Rejim bir kez daha mutabakatı bozarsa Türkiye saldıracak

ATV Ankara Temsilcisi Şebnem Bursalı, A Haber ekranlarında Moskova'da alınan ateşkes kararını değerlendirdi. Başkan Erdoğan ve Rus devlet adamı Putin'in açıklamalarını ve anlaşmanın detaylarını değerlendiren Şebnem Bursalı, "Hem diplomatik olarak hem de sahada çalışmalar devam edecek" dedi. Bursalı aynı zamanda rejimin bir kez daha mutabakatı bozması durumunda Türkiye'nin saldırı kozunu elinde bulundurduğunu hatırlattı.

ATV Ankara Temsilcisi Şebnem Bursalı, Rusya'da alınan kararı A Haber'e değerlendirdi.

Önemli açıklamalarda bulunan Bursalı, "Heyetler arası çalışmalar devam edecek. Bugün ne ilk ne de son gün. Hem diplomatik olarak hem de sahada çalışmalar devam edecek. Daha önceden Astana ve Soçi mutabakatlarından sonra rejimin saldırılarından sonra bu mutabakatlar bozulmuştu ama artık Başkan Sayın Erdoğan da açıkladı, rejim bir daha mutabakatları bozarsa Türkiye saldırı hakkını elinde tutuyor. İki ülkenin Savunma Bakanları'nın M4 Karayolu için nerede görüşme yapacağı henüz belirlenmedi. Suriye'nin iki garantör ülkesinin yaptığı anlaşmanın sürecin başlangıcı olduğunu söyleyelim. Bundan sonra birlikte çalışmalar devam edecek." şeklinde konuştu.