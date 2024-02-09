09 Şubat 2024, Cuma
Namaz Vakitleri şehir ara
A HABER VİDEO
ANA SAYFA
Videolar Gündem Videoları Scooter kazası iki kardeşi ayırdı! Scooter kullanımına yaş sınırı getirilmeli mi?

Scooter kazası iki kardeşi ayırdı! Scooter kullanımına yaş sınırı getirilmeli mi?

ahaber.com.tr
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 09.02.2024 12:03
Son olarak İzmir'de 16 ve 23 yaşındaki 2 kardeşe otomobil çarptı, biri öldü ve diğeri yaralandı. Peki scooter kullanımına yaş sınırı getirilmeli mi? Gelişmeleri A Haber muhabiri Hasan Zahid Ezim’in konuğu olan akademisyen Recep Hayri Eren değerlendirdi.
A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
Scooter kullanımına yaş sınırı getirilmeli mi?
Scooter kullanımına yaş sınırı getirilmeli mi?
İstanbul’da kanalizasyon suyu hala denize akıyor!
İstanbul'da kanalizasyon suyu hala denize akıyor!
Okul kantinleri mercek altında!
Okul kantinleri mercek altında!
Katliamın gölgesinde 18. cuma!
Katliamın gölgesinde 18. cuma!
CHP’yi destekledik ama lider yok
"CHP’yi destekledik ama lider yok"
5 PKK’lı terörist etkisiz hale getirildi
5 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi
Adaylık süreci şantaj mıydı? Çarpıcı sözler
Adaylık süreci şantaj mıydı? Çarpıcı sözler
Bağımsız Filistin mesajı!
Bağımsız Filistin mesajı!
Murat Kurum’a Çatalca’da coşkulu karşılama
Murat Kurum’a Çatalca’da coşkulu karşılama
Aynı ilde iki farklı fotoğraf
Aynı ilde iki farklı fotoğraf
Estetik oldu para ödemeden kaçmaya çalıştı
Estetik oldu para ödemeden kaçmaya çalıştı
Gezeravcı Dünya’ya dönüyor
Gezeravcı Dünya’ya dönüyor
Daha Fazla Video Göster