Scooter kazası iki kardeşi ayırdı! Scooter kullanımına yaş sınırı getirilmeli mi?

Son olarak İzmir'de 16 ve 23 yaşındaki 2 kardeşe otomobil çarptı, biri öldü ve diğeri yaralandı. Peki scooter kullanımına yaş sınırı getirilmeli mi? Gelişmeleri A Haber muhabiri Hasan Zahid Ezim’in konuğu olan akademisyen Recep Hayri Eren değerlendirdi.

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