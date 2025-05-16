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Sazlıdere TOKİ konutlarında su sorunu!

Sazlıdere TOKİ konutlarında su sorunu!

ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 16.05.2025 22:04
İstanbul Arnavutköy'de bulunan TOKİ Sazlıdere Konutları’nda su sıkıntısı yaşanıyor. İddiaya göre İSKİ, bölgeye su ve altyapı hizmeti ulaştırmıyor. Bu durum, konut sakinlerini zor durumda bırakırken, tepkilere de neden oluyor. Konuya ilişkin ekibimiz mikrofonunu Arnavutköy Belediye Başkanı Mustafa Candaroğlu’na uzattı. Detaylar haberimizde...
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Sazlıdere TOKİ konutlarında su sorunu!
Sazlıdere TOKİ konutlarında su sorunu!
Sazlıdere TOKİ konutlarında su sorunu!
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