Sazlıdere TOKİ konutlarında su sorunu!

İstanbul Arnavutköy'de bulunan TOKİ Sazlıdere Konutları’nda su sıkıntısı yaşanıyor. İddiaya göre İSKİ, bölgeye su ve altyapı hizmeti ulaştırmıyor. Bu durum, konut sakinlerini zor durumda bırakırken, tepkilere de neden oluyor. Konuya ilişkin ekibimiz mikrofonunu Arnavutköy Belediye Başkanı Mustafa Candaroğlu’na uzattı. Detaylar haberimizde...

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN