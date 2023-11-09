Sayılarla İsrail zulmü | 10 binin üzerinde sivil can verdi! Konutların yüzde 10’ı yıkıldı

İsrail ordusunun 'Hamas'ı bitirmek' parolasıyla 7 Ekim'de başlattığı harekat Gazze'de binlerce sivilin hayatını kaybetmesine neden olurken dünya bir ayın sonunda oldukça ağır bir tablo ile karşı karşıya.

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