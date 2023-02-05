05 Şubat 2023, Pazar
- Programlar
- Özel Video
- Gündem
- Yaşam
- Dünya
- Spor
- Ekonomi
- Kültür Sanat
- Teknoloji
- Otomobil
-
Diziler
- Ateş Kuşları
- Aldatmak
- Ben Bu Cihana Sığmazam
- Bir Küçük Gün Işığı
- Kardeşlerim
- Kuruluş Osman
- Yalnız Kurt
-
Atv Eski Diziler
- Gül Masalı
- Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz
- Adı Sevgi
- Kalp Yarası
- Hercai
- Maria ile Mustafa
- Beni Bırakma
- Canevim
- Gel Dese Aşk
- Gençliğim Eyvah
- Sen Anlat Karadeniz
- Kimse Bilmez
- Akıncı
- Baş Belası
- Bozkır Arslanı Celaleddin
- İkimizin Sırrı
- Maraşlı
- Hakim
- Bir Zamanlar Çukurova
- Sevmek Zamanı
- İçimizdeki Ateş
- Destan
- atv Programları
- Televizyon
ANA SAYFA
Savunmada 2023 hedefleri! Savunma sektöründe global aktör: Türkiye | ANALİZ
Türkiye'nin savunması milli teknoloji ve yerli mühendislik başarıyla yükseliyor. Yüzyıllık hayallerin gerçekleştiği savunma sanayiinde millileşme hamlesiyle Türkiye global bir aktöre dönüştü. 2023'te kara, deniz ve havada dev projelerin hayata geçeceği Türkiye, dünya muharebe tarihine damga vuracak. İşte Türkiye'nin çılgın projeleri...