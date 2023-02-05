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Savunmada 2023 hedefleri! Savunma sektöründe global aktör: Türkiye | ANALİZ

A Haber
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Giriş: 05.02.2023 16:32
Türkiye'nin savunması milli teknoloji ve yerli mühendislik başarıyla yükseliyor. Yüzyıllık hayallerin gerçekleştiği savunma sanayiinde millileşme hamlesiyle Türkiye global bir aktöre dönüştü. 2023'te kara, deniz ve havada dev projelerin hayata geçeceği Türkiye, dünya muharebe tarihine damga vuracak. İşte Türkiye'nin çılgın projeleri...
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Savunmada 2023 hedefleri
Savunmada 2023 hedefleri
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