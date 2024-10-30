Savunma sanayii neden hedefte? Başkan Erdoğan bu video ile gözler önüne serdi

Başkan Recep Tayyip Erdoğan AK Parti TBMM Grup Toplantısı'nda açıklamalarda bulundu. TUSAŞ'a yapılan hain saldırı ile ilgili konuşan Başkan Erdoğan, "TUSAŞ çalışanlarını daha azimli gördüm." dedi. Başkan Erdoğan, "2026’da 20 Gökbey envantere girecek." ifadelerini kullandı. Başkan Erdoğan, Savunma sanayiinin neden hedef alındığına ilişkin bir video izletti.

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