30 Ekim 2024, Çarşamba
A HABER VİDEO
Haberler Gündem Videoları
Savunma sanayii neden hedefte? Başkan Erdoğan bu video ile gözler önüne serdi

Savunma sanayii neden hedefte? Başkan Erdoğan bu video ile gözler önüne serdi

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 30.10.2024 12:32
Başkan Recep Tayyip Erdoğan AK Parti TBMM Grup Toplantısı'nda açıklamalarda bulundu. TUSAŞ'a yapılan hain saldırı ile ilgili konuşan Başkan Erdoğan, "TUSAŞ çalışanlarını daha azimli gördüm." dedi. Başkan Erdoğan, "2026’da 20 Gökbey envantere girecek." ifadelerini kullandı. Başkan Erdoğan, Savunma sanayiinin neden hedef alındığına ilişkin bir video izletti.
A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
Savunma sanayii neden hedefte?
Savunma sanayii neden hedefte?
Devlet aklı devrede
“Devlet aklı devrede”
Görüşmeler Belçika hattı ile yapılmış
"Görüşmeler Belçika hattı ile yapılmış"
Gıda teröristleri peynire dadandı!
Gıda teröristleri peynire dadandı!
Havai fişek deposu patladı: 150 yaralı
Havai fişek deposu patladı: 150 yaralı
Ahmet Özer neden gözaltına alındı?
Ahmet Özer neden gözaltına alındı?
TUSAŞ saldırısında yeni detaylar!
TUSAŞ saldırısında yeni detaylar!
8 terörist etkisiz hale getirildi
8 terörist etkisiz hale getirildi
Gökbey envantere girdi!
Gökbey envantere girdi!
Yapay zeka ile deprem tahmini!
Yapay zeka ile deprem tahmini!
Adaray yeniden sefere başladı!
Adaray yeniden sefere başladı!
CHP’li eski başkan korsan avukatlık yapıyor
CHP’li eski başkan korsan avukatlık yapıyor
Daha Fazla Video Göster