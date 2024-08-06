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Savunma Sanayii İcra Komitesi toplanıyor

Savunma Sanayii İcra Komitesi toplanıyor

ahaber.com.tr
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Giriş: 06.08.2024 13:52
Savunma Sanayii İcra Komitesi, Başkan Erdoğan'ın başkanlığında kritik başlıklarla toplanıyor. Toplantıda, yerli ve milli silah sistemleri ile teknolojilere yönelik kararların alınması bekleniyor.
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Savunma Sanayii İcra Komitesi toplanıyor
Savunma Sanayii İcra Komitesi toplanıyor
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