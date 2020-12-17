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Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir'den ABD'nin yaptırım kararına tepki

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Giriş: 17.12.2020 10:53
Güncelleme:17.12.2020 10:57
Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, ABD'nin yaptırım kararına tepki gösterdi. Yaptırımların kimleri etkilediğini açıklayan Demir, Türkiye'nin projelerine devam edeceğini vurguladı. Emir ve talimatla hareket etmeyen Türkiye'nin rahatsızlık verdiğini söyleyen Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, TSK güvenlik güçlerinin yaptırımdan etkilenmeyeceği mesajını verdi.
Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir'den ABD'nin yaptırım kararına tepki
Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir'den ABD'nin yaptırım kararına tepki
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