08 Aralık 2021, Çarşamba
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Savunma Sanayi Başkanı İsmail Demir: Bu yeni bir dezenfermasyonun parçasıdır
Savunma Sanayii Başkanı Prof. Dr. İsmail Demir, ASELSAN'ın satıldığı iddialarına cevap verdi. İsmail Demir açıklamasında "Bu yeni bir dezenfermasyonun parçasıdır, savunma sanayi konusu siyasete alet edilmesin." ifadelerine yer verdi.