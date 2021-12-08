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Savunma Sanayi Başkanı İsmail Demir: Bu yeni bir dezenfermasyonun parçasıdır

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Giriş: 08.12.2021 15:32
Savunma Sanayii Başkanı Prof. Dr. İsmail Demir,  ASELSAN'ın satıldığı iddialarına cevap verdi. İsmail Demir açıklamasında "Bu yeni bir dezenfermasyonun parçasıdır, savunma sanayi konusu siyasete alet edilmesin." ifadelerine yer verdi.


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