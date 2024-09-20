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Savunma fuarı | İşte yerli ve milli silahlarımız

Savunma fuarı | İşte yerli ve milli silahlarımız

Mehmet Karataş
ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 20.09.2024 10:04
Ankara'da gerçekleştirilen savunma fuarında ikinci gün. Yerli ve milli ürünlerimizin  göz doldurduğu fuara ilgi yoğun. Detayları A Haber muhabiri  Mert Hacıalioğlu aktardı.
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