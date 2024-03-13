13 Mart 2024, Çarşamba
Namaz Vakitleri şehir ara
A HABER VİDEO
ANA SAYFA
Videolar Gündem Videoları Savcılıktan İBB'deki para trafiğine soruşturma! Paraları sayan 3 kişi ifadeye çağrıldı

Savcılıktan İBB'deki para trafiğine soruşturma! Paraları sayan 3 kişi ifadeye çağrıldı

Mehmet Zeyrek
ahaber.com.tr
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 13.03.2024 13:14
Güncelleme:13.03.2024 13:15
İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun kasası olarak bilinen İBB Spor Kulübü Başkanı Fatih Keleş'in para destelerini sayarken çekilen görüntüleri kamuoyunun gündemine oturdu.
A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
Paraları sayan 3 kişi ifadeye çağrıldı
Paraları sayan 3 kişi ifadeye çağrıldı
Dinçer’e baba ocağından destek sözü
Dinçer’e baba ocağından destek sözü
Dünyanın nükleer silah haritası
Dünyanın nükleer silah haritası
Bavul dolusu paranın kaynağı ne?
Bavul dolusu paranın kaynağı ne?
Turgut Altınok’tan emeklilere ulaşım müjdesi
Turgut Altınok'tan emeklilere ulaşım müjdesi
Sert tepki: Beyin sulanma durumu var!
Sert tepki: Beyin sulanma durumu var!
Gazze çocuklar için mezarlığa döndü!
Gazze çocuklar için mezarlığa döndü!
Güneş tarlası yalanıyla dolandırıcılık!
Güneş tarlası yalanıyla dolandırıcılık!
Başkan Erdoğan Şırnak ve Mardin’e gidiyor
Başkan Erdoğan Şırnak ve Mardin'e gidiyor
Boeing çalışanın gizemli ölümü!
Boeing çalışanın gizemli ölümü!
Yavaş İYİ Parti’ye operasyon mu yapıyor?
Yavaş İYİ Parti’ye operasyon mu yapıyor?
İsrail Gazzeli sağlık çalışanlarına işkence etti!
İsrail Gazzeli sağlık çalışanlarına işkence etti!
Daha Fazla Video Göster