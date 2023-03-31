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Savcı Selim Kiraz mezarı başında anılıyor

ahaber.com.tr
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Giriş: 31.03.2023 11:53
Cumhuriyet Savcısı Mehmet Selim Kiraz, bundan tam sekiz yıl önce, İstanbul Adalet Sarayı'ndaki odasında terör örgütü üyelerince şehit edildi. Şehit kiraz, için mezarı başında anma töreni düzenlendi. A Haber muhabiri Kübra Kılıç detayları aktardı.
Savcı Selim Kiraz mezarı başında anılıyor
Savcı Selim Kiraz mezarı başında anılıyor
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