31 Mart 2023, Cuma
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Savcı Selim Kiraz mezarı başında anılıyor
Cumhuriyet Savcısı Mehmet Selim Kiraz, bundan tam sekiz yıl önce, İstanbul Adalet Sarayı'ndaki odasında terör örgütü üyelerince şehit edildi. Şehit kiraz, için mezarı başında anma töreni düzenlendi. A Haber muhabiri Kübra Kılıç detayları aktardı.