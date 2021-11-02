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Savcı Sayan'dan Mehmet Tevfik Göksu'ya: İstanbul'a itelenmeyen otobüs gönderebiliriz

İHA
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Giriş: 02.11.2021 11:57
İstanbul'da, aylardır çözülemeyen "bozuk otobüs" sorununa Ağrı Belediyesi Başkanı Savcı Sayan el attı. Savcı Sayan, Esenler Belediye Başkanı Mehmet Tevfik Göksu'yu arayıp "Bizim otobüsler ittirilmeden gidiyor, istenildiği taktirde İstanbul'a otobüs gönderebiliriz" dedi
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