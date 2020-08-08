Savcı Sayan'dan çok çarpıcı açıklama: Kemal Derviş'e mi başvuracaktık?

Türkiye ekonomisi koronavirüse rağmen önde gelen Avrupa ülkelerinden daha sağlam durmayı başardı. Ancak yaşanan dalgalanmaları fırsat bilen felaket tellalları sosyal medya üzerinden algı operasyonu yapmaya başladı. Ağrı Belediye Başkanı Savcı Sayan A Haber'de yayınlanan Memleket Meselesi programında çok çarpıcı açıklamalarda bulundu.

Türkiye ekonomisinde yaşanan dalgalanmaları fırsat bilen felaket tellalları sosyal medya üzerinden algı operasyonu yapmaya başladı.

Ağrı Belediye Başkanı Savcı Sayan A Haber'de yayınlanan Memleket Meselesi programında çok çarpıcı açıklamalarda bulundu.

İşte Savcı Sayan'ın açıklamalarından derlenenler:

TÜRKİYE EKONOMİSİNE OPERASYON YAPILIYOR

Biz burada yıllardır bu ülkede kimlerin oynadığını kimlerin müdahale etmek istediğini görüyoruz. Son dönemlerde son yıllarda bunu açık şekilde izliyoruz. Yani iyi niyetli herkes Türkiye'nin ekonomisine Türkiye'ye operasyon yapıldığını Türkiye'ye saldırıların gerçekleştiğini görüyoruz. Ama art niyetli insanlara bunu anlatmak tabi ki zor ama biz sonuna kadar anlatacağız. Şimdi Türkiye'nin terör olaylarının en zirve yaptığı dönemde büyüme rakamının çok küçük olduğu dönemlerde Türkiye'nin hiçbir şey üretmediği dönemlerde dolar çok da yükselmiyordu çok da bir oynama olmuyordu. Türkiye'de ne zaman bir büyüme başladıysa terör sıfıra indiyse Türkiye kalkınmaya yeni şeyler üretmeye başladıysa Türkiye'nin ekonomisine bir darbe yapılıyor bir operasyon yapılıyor.

KEMAL DERVİŞ'E Mİ BAŞVURACAKTIK?

Dünyanın bütün ekonomistleri bir araya gelse savaşın olmadığı dünyanın yıkılmadığı ortamda doların yükselmesi veya aşağı düşmesi mümkün değil. Bunu veriyle açıklayamazsınız. Ortada apaçık bir operasyon var. Bağımsız Türkiye'yi istemeyenler Türkiye'ye saldırıyorlar. Hem yerli ve milli ekonomistlere saldırıyorlar. Yani böyle durumlarda Kemal Derviş'e mi başvuracaktık? Ona mı ihtiyaç duyacaktık? Gelip binlerce bankayı batırıp milyarları alıp gitmesine mi seyirci kalacaktık? Bunu mu istiyorlar? Çözüm önerileri arasında bu mu var? Sayın Berat Albayrak'ı kötüleyeceğiz. Sayın Berat Albayrak'ın milli ve yerliliğini görmeyeceğiz yine dışarıya kravatını bile tartıştığımız, kravatına bile hayran kaldığımız Kemal Derviş'e mi muhtaç olacağız? Ya da Kemal Derviş'in Türkiye'de bıraktığı Faik Öztrak'a mı müracaat edeceğiz? Onlar mı ekonomiyi düzeltecek?

BU BİR MİLLİ MÜCADELE MESELESİ

Apaçık Türkiye'ye operasyon var. Türkiye'nin milli hükümetine milli liderine ve etrafındaki milli bakanlarına büyük bir saldırı var. Sayın Berat Albayrak'ın bu ülke için gece gündüz demeden ne kadar çok çalıştığını duymayan kalmadı. Kim var duymayan Kemal Derviş'e muhtaç olan onu isteyen onun ekonomik modelini Türkiye'ye dayatıp Türkiye'yi bağımlı hale getirmek isteyen güçler istiyor. Yani onun için bizim çok dikkatli olmamız lazım. Ölüm kalım savaşı veriyoruz. Bu bir dolar, euro, kur meselesi değildir. Bu bir milli mücadele meselesidir. Bu Çanakkale kadar önemlidir. Çanakkale savaşı kadar önemlidir. Direnmemiz lazım, sahip çıkmamız lazım kendi milli ekonomistlerimizi korumamız lazım. Onları yok edersek nasıl ki biz zamanında uçak fabrikası kurduğumuzda müdahale ettiler bugüne kadar hiçbir şey üretemedik. Nasıl ki otomobil yaptığımızda müdahale ettiler bugüne kadar hiçbir şey yapamadık. Bugün de bizim milli ekonomistlere milli bakanlara müdahale ederek bizim 30-40 yıl sonra acı çekmemizi, çocuklarımızın açı çekmesi için hamleler yapıyorlar. Biz kendi otomobilimizi kendimiz üretiyoruz. Halbuki o müdahaleler olmasaydı biz şimdi BMW ile Mercedesle yarışacaktık. Kendi uçaklarımızı kendimiz yapacaktık. O günde öyle yaptılar bugünde Türkiye yeni bir hamleyle kendi otomobilini üretiyor. Bursa'ya temel atıyor, Akdeniz'de söz sahibi oluyor. Sevr'i yırtıp atanlar gibi Akdeniz'deki planları yırtıp atıyor. Bu planları yırtıp paramparça ediyor. Böyle bir Türkiye isterler mi? Ayasofya'yı camiye çeviren bir Türkiye isterler mi?

KİMSE KORKMASIN BİZ BU İŞİ DE BAŞARACAĞIZ

Türk halkı şunu iyi bilsin ki bu bir ekonomik bir buhran veya Türkiye'nin çöküşü değildir. Bu tamamen bir saldırıdır. Biz bu saldırıya karşı dimdik bir şekilde duracağız. Bunları püskürteceğiz. Bunları yeneceğiz. Türk halkı kendi ayakları üzerinde duruyor. Türk halkı pandemide asil bir millet olduğunu gösterdi. Kimse korkmasın biz bu işi de başaracağız.