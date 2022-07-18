Savcı Sayan muhalefetin 'iktidar' oyununu anlattı: Amaç Karadeniz'i parçalamak Türkiye'yi zayıflatmak

Ağrı Belediye Başkanı Savcı Sayan, A Haber canlı yayınında, muhalefet partilerinin bir araya gelerek oluşturduğu '6'lı masa' görüşmelerine ilişkin çarpıcı ifadeler kullandı. Masanın patronunun İYİ Parti olduğunu ve onun da dış güçler tarafından yönetildiğini vurgulayan Sayan, "Amaç FETÖ ve PKK'yı Türkiye'nin başına yeniden bela ederek zayıflatmak." dedi. 6'lı masanın asıl amacının Karadeniz oylarını bölmek olduğunu ifade eden Sayan, "Kürtler üzerinden algı yapılıyor ama asıl hedef Karadeniz. Erdoğan'ı, Karadeniz'den oy alarak yenebiliriz diyorlar. Ekrem İmamoğlu'nun aday gösterilme nedeni de buydu" diye konuştu. CHP içerisindeki İmamoğlu grubunun Kılıçdaroğlu'nun adaylığına müsade etmeyeceğini belirten Sayan, "Muhalefetin adayı Abdullah Gül ama buna Akşener karşı çıkıyor. Akşener, ikna edilirse yarın Gül'ün adaylığı açıklanır" şeklinde konuştu.