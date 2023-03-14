Savcı Sayan: FETÖ tarafından 6'lı koalisyona yollanan genel başkan var

Ağrı Belediye Başkanı Savcı Sayan, A Haber canlı yayınında, 6'lı koalisyona ilişkin değerlendirmelerde bulundu. İmzalanan mutabakat metninde Avrupa'nın terör örgütleri konusunda ne derse 6'lı koalisyon tarafından kabul edileceğini vurgulayan Sayan, "Başkan Recep Tayyip Erdoğan’ı hedefe koydular; Türkiye’yi, Irak ve Suriye yapmak istiyorlar." diye konuştu. Sayan sözlerinin devamında, Kemal Kılıçdaroğlu'nun ülkeyi yönetme kapasitesi olmadığını belirtip 6'lı masadaki liderlerden birisinin FETÖ'nün talimatıyla genel başkan yapıldığını bu ismi de ilerleyen günlerde açıklayacağını söyledi.