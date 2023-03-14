14 Mart 2023, Salı
Namaz Vakitleri şehir ara
A HABER VİDEO
ANA SAYFA
Videolar Gündem Videoları Savcı Sayan: FETÖ tarafından 6'lı koalisyona yollanan genel başkan var

Savcı Sayan: FETÖ tarafından 6'lı koalisyona yollanan genel başkan var

Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 14.03.2023 18:28
Ağrı Belediye Başkanı Savcı Sayan, A Haber canlı yayınında, 6'lı koalisyona ilişkin değerlendirmelerde bulundu. İmzalanan mutabakat metninde Avrupa'nın terör örgütleri konusunda ne derse 6'lı koalisyon tarafından kabul edileceğini vurgulayan Sayan, "Başkan Recep Tayyip Erdoğan’ı hedefe koydular; Türkiye’yi, Irak ve Suriye yapmak istiyorlar." diye konuştu. Sayan sözlerinin devamında, Kemal Kılıçdaroğlu'nun ülkeyi yönetme kapasitesi olmadığını belirtip 6'lı masadaki liderlerden birisinin FETÖ'nün talimatıyla genel başkan yapıldığını bu ismi de ilerleyen günlerde açıklayacağını söyledi.
Savcı Sayan: 6’lı masada FETÖ’cü genel başkan var
Savcı Sayan: 6'lı masada FETÖ'cü genel başkan var
Hatay’da bayrak provokasyonu
Hatay'da bayrak provokasyonu
Kahramanmaraş’ta 4.9’luk deprem
Kahramanmaraş'ta 4.9'luk deprem
Kemal Kılıçdaroğlu’ndan yeni gaf
Kemal Kılıçdaroğlu'ndan yeni gaf
HDP’li vekilden PKK elebaşına selam!
HDP'li vekilden PKK elebaşına selam!
Bakan Kurum’dan flaş açıklamalar
Bakan Kurum'dan flaş açıklamalar
Milletvekilliği başvuru ücreti ne kadar?
Milletvekilliği başvuru ücreti ne kadar?
Birecik ve Eyyübiye’de ilk kazma vuruldu
Birecik ve Eyyübiye'de ilk kazma vuruldu
Türkiye ve Yunanistan arasında önemli görüşme
Türkiye ve Yunanistan arasında önemli görüşme
Koalisyonda Cumhurbaşkanı Yardımcılığı krizi
Koalisyonda Cumhurbaşkanı Yardımcılığı krizi
Aysever Kılıçdaroğlu’nun gizli ajandasını ifşa etti!
Aysever Kılıçdaroğlu'nun "gizli ajandasını" ifşa etti!
’HDP’ demeden HDP’ye bakanlık formülü
'HDP' demeden HDP'ye bakanlık formülü
Daha Fazla Video Göster