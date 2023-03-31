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Savcı Mehmet Selim Kiraz’ın şehadetinin 8. yılı! Şehit savcı için Kur’an tilaveti

A Haber
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Giriş: 31.03.2023 13:19
Cumhuriyet savcısı Mehmet Selim Kiraz, bundan tam 8 yıl önce İstanbul Adalet Sarayı'ndaki odasında terör örgütü üyelerince şehit edildi. Şehit Kiraz için adalet sarayında Kur’an tilaveti yapılıyor.
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