Savaştan 3 saat önce doğan Türk bebek İstanbul'da! Devletimizden Allah razı olsun

Rusya'nın Ukrayna'ya başlattığı saldırıdan 3 saat önce dünyaya gelen Türk bebeği ailesiyle birlikte İstanbul'a geldi. Mutlu Özdemir ve Ukraynalı eşi Daria Özdemir çifti, THY'nin tahliye seferiyle savaştan kurtuldu. Özdemir yaptığı açıklamada, "Memnuniyetle vatanımıza geldik. Şükrediyoruz. Canımız kurtuldu. Devletimizden Allah razı olsun." dedi.