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Savaşın vurduğu yaşamlar! En büyük acıyı kadınlar ve çocuklar yaşadı

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Giriş: 19.03.2022 09:54
Savaşlar tarih boyunca girdiği her yere ölüm ve acı götürdü. Ukrayna-Rusya savaşı başlayalı henüz bir ay olmamıştı ancak ölümler akın akın geldi, acılar da büyüdü. Savaşın korkunç yüzünü dünyaya anlatan fotoğraf ve görüntüler de hafızalara kazındı. Savaş vatan hasreti demekti. Analar yine evlatlarıyla düştü yollara. Bilinmezliklerde arayacaklardı artık güzel yarınları. Dondurucu soğukta binlerce kilometre aşıldı adım adım. Milyonlar çeşitli komşu ülkelere sığınmak zorunda kaldı. Ülkede kalan babalar ile yavruları arasına ise özlem ve hasret girdi. Milyonlar artık sığınmacıydı evlerinden çok uzakta. İşte bu görüntü ve fotoğraflar bir kez daha ölümü, çaresizliği, korkuyu, savaşın korkunç yüzünü bir kez daha hatırlattı dünyaya...
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