16 Mart 2022, Çarşamba
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER VİDEO

ANA SAYFA
Videolar Gündem Videoları Savaşın ardından gözler o noktaya çevrildi! A Haber Kırım'da

Savaşın ardından gözler o noktaya çevrildi! A Haber Kırım'da

A Haber
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 16.03.2022 10:39
Rusya, Ukrayna'nın özerk yönetimi olan Kırım'ı 2014'te yasa dışı olarak ilhak etti. Peki bölgede son durum ne? Detayları Kırım’da olan A Haber muhabiri Agşin Kişiyev aktardı. Kişiyev, “Bizler şu anda A Haber olarak Kırım’da bulunuyoruz. Rusya’nın Ukrayna’da başlattığı askeri operasyonun en önemli noktalarından birisi de Kırım. Rus askeri birlikleri Kırım’dan geçerek Ukrayna topraklarına giriyor.” dedi.
Savaş gıda arzını nasıl etkiledi!
Savaş gıda arzını nasıl etkiledi!
Kanserli ağaçlar nasıl kurtarılıyor?
Kanserli ağaçlar nasıl kurtarılıyor?
Dere ve baraj havzalarında taşkın uyarısı!
Dere ve baraj havzalarında taşkın uyarısı!
Sumi’de yıkım görüntülendi!
Sumi’de yıkım görüntülendi!
Türkiye’ye son 8 gün 5. Lider!
Türkiye’ye son 8 gün 5. Lider!
Kiev kapısında taktik savaşı
Kiev kapısında taktik savaşı
A Haber gözlerin çevrildiği Kırım’da!
A Haber gözlerin çevrildiği Kırım'da!
Adnan Oktar silahlı suç örgütü davasında flaş karar
Adnan Oktar silahlı suç örgütü davasında flaş karar
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu Rusya’da!
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu Rusya’da!
Kiev’de silah fabrikası vuruldu!
Kiev’de silah fabrikası vuruldu!
NATO’da olağanüstü toplantı!
NATO’da olağanüstü toplantı!
3600 ek göstergede ikinci toplantı
3600 ek göstergede ikinci toplantı
Daha Fazla Video Göster