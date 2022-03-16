16 Mart 2022, Çarşamba
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Savaşın ardından gözler o noktaya çevrildi! A Haber Kırım'da
Rusya, Ukrayna'nın özerk yönetimi olan Kırım'ı 2014'te yasa dışı olarak ilhak etti. Peki bölgede son durum ne? Detayları Kırım’da olan A Haber muhabiri Agşin Kişiyev aktardı. Kişiyev, “Bizler şu anda A Haber olarak Kırım’da bulunuyoruz. Rusya’nın Ukrayna’da başlattığı askeri operasyonun en önemli noktalarından birisi de Kırım. Rus askeri birlikleri Kırım’dan geçerek Ukrayna topraklarına giriyor.” dedi.