Savaş Yemen’e sıçradı | Şimdi ne olacak? Uzman isimler A Haber’de yorumladı

İsrail'in Gazze'deki soykırımına tepki olarak Kızıldeniz'den geçen ticari gemileri hedef alan Husiler, geçtiğimiz günlerde İngiltere'ye ait bir savaş gemisini vurmuştu. Gerilimi had safhaya çıkaran o hamlenin ardından ABD liderliğindeki askeri koalisyon Yemen'e saldırı için harekete geçti. Bölgede konuşlu Amerikan ve İngiliz savaş uçakları, Yemen'de Husilere ait çok sayıda noktayı vurdu. Operasyonda can kaybı olup olmadığı henüz bilinmezken Husilerden saldırılara 'demir yumruk' ile karşılık verileceği açıklaması geldi. Gelişmeleri A Haber canlı yayınına katılan gazetesi Güngör Yavuzarslan ile gazeteci Felemez Doğan değerlendirdi.

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